Приговор по делу об обрушении навеса на улице Новоторжской вынесен в Твери

Навес рухнул на людей в феврале прошлого года. Фото: Анна Рыжкова

Вечером 16 февраля прошлого года рухнул деревянный навес на остановке у дома заброшенного дома №12 «Б» на улице Новоторжской. С крыши упали тяжелые глыбы снега со льдом, и навес не выдержал. Пострадали три женщины. Было возбуждено уголовное дело. И вот, наконец, в Центральном районном суде Твери вынесен приговор по этому делу.

Напомним, что по решению суда еще в прошлом году под домашний арест временно был помещен начальник отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений".

В итоге суд от реального лишения свободы фигуранта дела освободил, зачтя ему в наказание время домашнего ареста.

Помимо этого, Центральный районный суд Твери частично удовлетворил иски двух потерпевших. Фигуранта обязали выплатить им 330 тыс. рублей компенсации морального вреда.