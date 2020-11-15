Почти на 100 тыс. рублей обокрали автосервис в Твери

Полицейские арестовали подозреваемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери из автосервиса были украдены катализаторы выхлопных систем на 90 тысяч рублей. В краже заподозрили ранее судимого 36-летнего жителя города.

В результате полицейские арестовали подозреваемого. Он не стал препираться и сознался в краже.

Мужчина рассказал, что на преступление его толкнуло желание заработать. Он успел продать драгоценные части катализаторов и потратить деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД России по Тверской области, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.