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В Тверской области показали медвежат в нажировочный период

Смотрите, как мишки готовятся к зиме
Александр ЖМУЛИН
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Мишки готовятся к зимней спячке. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Мишки готовятся к зимней спячке. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Расположенный в Торопецком районе Центр спасения медвежат-сирот в своем паблшике показал, как будущие грозные хозяева леса готовятся к зимней спячке.

Центр сообщает, что у медвежат с августа начинается "нажировочный период":

- Медвежата большую часть времени посвящают поиску кормов, так как основная задача – набрать как можно больший вес, необходимый для переживания зимнего периода. Наши медвежата, как и их дикие сородичи в природе, усердно выполняют эту задачу.

Какой хорошенкький. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Какой хорошенкький. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Почти взрослый уже. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Почти взрослый уже. Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Что смотришь? Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Что смотришь? Фото: паблик центра спасения медвежат-сиротv/ k.com/obrcrussia

Живой уголок