15 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В регионе выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 15 ноября, еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12199 случаев заражения COVID-19.
4714 (+70) человек изолированы;
351 (+2) умерли;
7134 (+115) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 3969 (+53)
Конаковский район 845 (+10)
Ржев 814 (+7)
Кимры 741 (+1)
Торжок 566 (+8)
Калининский район 564 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 513 (+15)
Лихославльский район 354 (+1)
Торопецкий район 341 (+5)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 294602 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1905.
Графика: ПТО