15 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В регионе выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 15 ноября, еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12199 случаев заражения COVID-19.

4714 (+70) человек изолированы;

351 (+2) умерли;

7134 (+115) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 3969 (+53)

Конаковский район 845 (+10)

Ржев 814 (+7)

Кимры 741 (+1)

Торжок 566 (+8)

Калининский район 564 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 513 (+15)

Лихославльский район 354 (+1)

Торопецкий район 341 (+5)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 294602 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1905.