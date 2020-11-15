В Москве публике впервые показали документальный фильм «Ржев. Прививка от войны»

Фильм «Ржев. Прививка от войны» показали в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы в Москве. Фото: ПТО

Премьера фильма «Ржев. Прививка от войны» состоялась в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы в Москве. Картина снята Алексеем Никулиным и Виктором Чуняевым.

- Фильм нужен, чтобы мы знали правду, что наши солдаты сражались и погибали не зря. Была огромная немецкая группировка, которая стояла к западу от Москвы. Она могла в любой момент начать наступление в 1942 году. Оттуда немцы могли перебросить значительные силы на юг - под Сталинград. И судьба войны решалась не только под Сталинградом, на Кавказе, под Ленинградом, она решалась также и подо Ржевом, под Сычевкой, под Вязьмой, – отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Стимулом для создания фильма стало возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. Авторы попытались при помощи киноязыка рассказать о том, как наши деды и прадеды сражались за победу над войсками гитлеровской Германии на Ржевско-Вяземском направлении в 1942-1943 годах.

В фильме об этом говорят ветераны Ржевской битвы, поисковики, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату, военные историки и эксперты, студенты, музыканты.