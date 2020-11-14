На Новый год Твери купят искусственную сосну за 950 тыс. рублей

Уже известно, как украсят город к Новому году. Фото: Виктория ТУШКОВА

Соответствующий лот размещен на портале госзакупок. Там прописано, что заказчик - администрация Центрального района города Твери. Объект закупки - новогодняя искусственная сосна с комплектом пригрузов и декоративным ограждением.

Конкурс объявлен МКУ " Центр организации торгов".

Стоит все это удовольствие 950190 рублей. Конкретно сама сосна - 854430 рублей.

Заявки по закупке будут принимать до 19 ноября. Приобретать новогоднюю сосну будут на средства бюджета Твери.

"Дерево" должно быть не менее 14 метров в высоту, и иметь не менее 24 ярусов для искусственной хвои.

Где установят эту новогоднюю сосну, не указано.

Подробности о том, как украсят Тверь к Новому году, читайте здесь.