Творогом с запрещенным веществом завезли в Тверскую область

В твороге, который завезли в Удомлю из Ивановской области, обнаружена трансглутаминаза Фото: Тимур ХАНОВ

В твороге, который завезли в Удомлю из Ивановской области, обнаружена трансглутаминаза – фермент, который используют для склейки белков и улучшения текстуры. Однако это вещество запрещено в России применять в производстве.

Трансглутаминазу в привезенном на продажу твороге обнаружили сотрудники Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Они взяли пробы.

Отметим, что этот фермент опасен, употребление пищи с ним может привести к бактериальному заражению и спровоцировать болезни пищевого происхождения.

Результаты проб отправлены в тверское управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении изготовителя творога.