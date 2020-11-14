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Творогом с запрещенным веществом завезли в Тверскую область

Полученные данные направлены в территориальное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении предприятия-изготовителя
Алексей АНДРЕЕВ
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В твороге, который завезли в Удомлю из Ивановской области, обнаружена трансглутаминаза

В твороге, который завезли в Удомлю из Ивановской области, обнаружена трансглутаминаза

Фото: Тимур ХАНОВ

В твороге, который завезли в Удомлю из Ивановской области, обнаружена трансглутаминаза – фермент, который используют для склейки белков и улучшения текстуры. Однако это вещество запрещено в России применять в производстве.

Трансглутаминазу в привезенном на продажу твороге обнаружили сотрудники Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Они взяли пробы.

Отметим, что этот фермент опасен, употребление пищи с ним может привести к бактериальному заражению и спровоцировать болезни пищевого происхождения.

Результаты проб отправлены в тверское управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении изготовителя творога.