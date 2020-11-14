Более 350 тысяч человек уже сделали прививки от гриппа в Тверской области

Областное правительство информирует, что от гриппа привились уже более 350 тысяч жителей региона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Областное правительство информирует, что от гриппа привились уже более 350 тысяч жителей региона. В том числе - 100 тысяч детей.

Таким образом, вакцинация от гриппа охватила уже около трети населения Верхневолжья.

Значимость проведения этой вакцинации вы регионе неоднократно отмечал губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркивал, что вакцина направляется во все муниципалитеты, а на крупных предприятиях могут делать прививки сотрудникам прямо на рабочих местах.

Областное правительство сообщает, что дефицита вакцины в регионе нет. В ближайшее время ожидается поставка заключительной партии. Она сразу будет распределена по медучреждениям.

Всего в этот осенний сезон в нашу область поставлено больше 700 тысяч доз вакцин от гриппа. Причем 150 тысяч доз регион запросил дополнительно.

Кстати, по словам главного эпидемиолога областного Минздрава Александра Раздорского, прививка от гриппа может повысить сопротивляемость организма коронавирусу, позволит легче перенести заразу.