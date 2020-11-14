Появилась информация о переводе на "дистанционку" студентов Тверского госуниверситета

Пока официальной информации о переходе вуза на "дистанционку" нет. Фото: ПТО

На фоне обострения пандемии в России и в том числе в нашем регионе студенты Тверского госуниверситета в паблике "Подслушано в ТвГУ" активно обсуждают переход на дистанционное обучение.

Студенты пишут, что уже есть некий приказ об этом. Однако информация о том, все ли факультеты переводят на "дистанционку" или не все, разнится.

Некоторые пишут, что все. Другие, что лишь отдельные факультеты.

В частности несколько студентов сообщают, что, якобы, на дистанционное обучение уже перешли матфак, химтех, психфак и педфак. А вот, физтех, вроде бы, пока ходит на пары.

Некоторые тверские СМИ, ссылаясь на какие-то свои источники в университете, также сообщили о переводе вуза на "дистанционку".

Однако руководство ТвГУ пока официально не подтвердила информацию о о переводе студентов на дистанционное обучение.

"КП"-Тверь следит за ситуацией.