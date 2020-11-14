14 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 186 человек

В регионе вновь зафиксировано больше 180 заразившихся за сутки. Фото: Светлана Макеева

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 14 ноября, еще 186 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12012 случаев заражения COVID-19.

4644 (+62) человека изолированы;

349 (+3 за сутки) умерли;

7019 (+121) выздоровели.

Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:

Тверь 3916 (+54)

Конаковский район 835 (+12)

Ржев 807 (+6)

Кимры 740 (+8)

Калининский район 559 (0 за сутки)

Торжок 558 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 498 (+27)

Лихославльский район 353 (+3)

Торопецкий район 336 (+1)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 292697 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4199.