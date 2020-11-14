14 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 186 человек

В регионе вновь зафиксировано больше 180 заразившихся за сутки.
Фото: Светлана Макеева
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 14 ноября, еще 186 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12012 случаев заражения COVID-19.
4644 (+62) человека изолированы;
349 (+3 за сутки) умерли;
7019 (+121) выздоровели.
Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:
Тверь 3916 (+54)
Конаковский район 835 (+12)
Ржев 807 (+6)
Кимры 740 (+8)
Калининский район 559 (0 за сутки)
Торжок 558 (+7)
Вышневолоцкий городской округ 498 (+27)
Лихославльский район 353 (+3)
Торопецкий район 336 (+1)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 292697 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4199.
Графика: ПТО