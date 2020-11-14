Бывший зэк угнал машину прямо со двора дома в Тверской области

В Вышневолоцком городском округе в полицию обратился 51-летний житель деревни Заречье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вышневолоцком городском округе в полицию обратился 51-летний житель деревни Заречье. Он сообщил, что у него прямо со двора деревенского дома угнали «Ниву».

Всем патрульным экипажам разослали оперативку на угнанную машину.

В итоге спустя всего несколько часов эту «Ниву» нашли сотрудники местного ДПС. Они обнаружили машину в посёлке Борисовский. Причем, судя по следам, автомобиль успел попасть в аварию.

Быстро нашли и угонщика. Им оказался ранее судимый неработающий 36-летний житель посёлка Академический.

Как выяснили оперативники, накануне он приходил в гости к хозяину машины и, когда тот уснул, умыкнул ключи от автомобиля, саму «Ниву» и уехал в другую деревню. Но по дороге улетел в кювет.

В результате ДТП автомобиль получил повреждения, материальный ущерб владельцу автомобиля оценили 260 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, задержанный сознался в угоне машины.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.