Жителям Тверской области предлагают 14700 вакансий

Всего в регионе официально открыто 14,7 тыс. вакансий Фото: Александр ЖМУЛИН

Как сообщает региональная служба занятости, в регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах. То есть - на инженеров различного профиля, слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено шесть тысяч вакансий.

Больше 1,3 тысяч специалистов требуется сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Немалый спрос на врачей-специалистов и врачей общей практики, на на медсестер.

Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, водители, каменщики, штукатуры, специалисты сферы бытового обслуживания.

- Для Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест, - считает губернатор Игорь Руденя.