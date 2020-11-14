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Общество

Жителям Тверской области предлагают 14700 вакансий

Среди самых востребованных специалистов по прежнему - инженеры, слесари, учителя и врачи
Алексей АНДРЕЕВ
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Всего в регионе официально открыто 14,7 тыс. вакансий

Всего в регионе официально открыто 14,7 тыс. вакансий

Фото: Александр ЖМУЛИН

Как сообщает региональная служба занятости, в регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах. То есть - на инженеров различного профиля, слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено шесть тысяч вакансий.

Больше 1,3 тысяч специалистов требуется сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Немалый спрос на врачей-специалистов и врачей общей практики, на на медсестер.

Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, водители, каменщики, штукатуры, специалисты сферы бытового обслуживания.

- Для Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест, - считает губернатор Игорь Руденя.

Игорь РУДЕНЯ