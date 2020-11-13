Тверские врачи из инфекционных госпиталей поделились опытом с московскими коллегами

В том числе врачи из Москвы познакомились с работой единого методического центра для всех инфекционных госпиталей области, который открыт в ОКБ. Фото: ПТО

В Твери гостит бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Как сообщает областное правительство, столичные специалисты знакомятся с тем, как лечат больных коронавирусом в тверских инфекционных госпиталях.

- Было приятно узнать, что в Тверском регионе уже на этапе приема разработали специальную схему активного ведения пациентов. В инфекционных госпиталях эта работа полностью отлажена, коллективы сработаны, продумана маршрутизация пациентов, разработана возможность незамедлительного решения возникающих технических и личностных проблем, - прокомментировала представителям СМИ руководитель группы, врач-эндокринолог-терапевт Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Светлана Забровская.

Анестезиолог-реаниматолог Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Мария Орешкина отметила профессионализм и слаженную работу тверских врачей:

- Особо впечатляет маршрутизация заболевших – как происходит установление сложных пациентов, как быстро их перенаправляют, подключают к ИВЛ. Это очень четкая и слаженная работа.

Медики из Москвы дали комментарий представителям СМИ в Твери. Фото: ПТО

Сейчас в нашем регионе врачи в "красных зонах" работают по единому стандарту. На базе Областной клинической больницы организован единый методический центр для всех инфекционных госпиталей области. В режиме ВКС врачи обсуждают особо сложные случаи и корректировку протоколов лечения.

- Мы стараемся обучать своих коллег, обмениваться опытом, чтобы все стационары Тверской области действовали по одним алгоритмам и стандартам. Мы работаем с федеральными центрами с помощью телемедицинских технологий, в том числе ведущими клиниками Москвы, среди которых государственный медицинский институт им. И.М. Сеченова, городская клиническая больница №52 и другие, - рассказал главврач ОКБ Сергей Козлов.

Сейчас в регионе развернуто 1736 коек для зараженных COVID-19. 1305 из них обеспечены централизованной подачей кислорода. Также регионом закуплен 231 аппарат ИВЛ. Всего в инфекционных госпиталях размещено 399 ИВЛ.