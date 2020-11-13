Задержан мужчина, открывший стрельбу в одном из дворов Твери

Стрелок, забаррикадировавшийся в квартире, сдался полиции после переговоров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери задержали мужчину, открывшего стрельбу во дворе на улице Горького. Известно, что днем 13 ноября, мужчина несколько раз выстрелил в воздух из боевого оружия, предположительно, охотничьего ружья. Очевидцы сообщили об этом участковому, который передал информацию в дежурную часть по заволжскому району.

Стрелявший скрылся на машине. Полицейские ввели спецплан "Перехват".

- Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД, передан в Заволжский отдел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

По информации полицейских, за рулем авто был знакомый стрелявшего. Сам неизвестный забаррикадировался в квартире.

На место происшествия прибыли руководство регионального УМВД, следственно-оперативная группа, бойцы ОМОНа, сотрудники угрозыска, ППС, ГИБДД, Росгвардия и СОБР.

Квартира, в которой скрывался стрелок, была установлена. В результате переговоров он сдался правоохранителям. Теперь им предстоит установить причины произошедшего. Организована проверка.