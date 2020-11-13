Идет подсчет голосов на конкурсе "Народный участковый" 2020

Андрей Соловьев борется за звание лучшего участкового страны Фото: УМВД России по Тверской области

На портале издательского дома "Комсомольская правда" заершилось голосование за лучшего участкового страны. В настоящее время идет подсчет голосов.

На финальном этапе юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020 Тверскую область представляет капитан полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району Андрей Соловьёв.

От каждого субъекта Российской Федерации в конкурсе принимает участие лишь один участковый.

Наш земляк набрал 9302 голоса. Победителя определят на основе индекса доверия граждан - результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Имя победителя объявят на торжественной церемонии награждения в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции. Тогда же победителю вручат главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".