Комиссия завершила приемку отремонтированных дорог в Твери

Комиссия ведет прием отремонтированных участков Фото: администрация Твери

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Твери было отремонтировано более 60 км дорог. Качество выполненного ремонта на всех 46 объектах оценила межведомственная комиссия с участием представителей общественности и исследовательских центров. 13 ноября проверки прошли на последних двух участках – улицах Лизы Чайкиной и Академической.

- В рамках работы комиссий проходило выявление мелких недоработок и недостатков, допущенных подрядчиками, компаниям был дан срок на их устранение, - сообщили в администрации Твери.

После устранения недочетов и подписания всей необходимой документации плановые работы национального проекта в 2020 году в Твери будут официально завершены.