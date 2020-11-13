В Тверской области перевозчик древесины пытался дать взятку полицейскому

В Тверской области мужчина задержат за попытку дать взятку полицейскому
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу.
По версии следствия, 11 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете Андреапольского ОП МО МВД России "Западнодвинский", пытаясь избежать административной ответственности за транспортировку древесины без сопроводительных документов и имея подложные, положил перед начальником отдела экономической безопасности 45 тысяч рублей.
- Представитель власти отказался принимать взятку и сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.