В Тверской области перевозчик древесины пытался дать взятку полицейскому

В Тверской области мужчина задержат за попытку дать взятку полицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, 11 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете Андреапольского ОП МО МВД России "Западнодвинский", пытаясь избежать административной ответственности за транспортировку древесины без сопроводительных документов и имея подложные, положил перед начальником отдела экономической безопасности 45 тысяч рублей.

- Представитель власти отказался принимать взятку и сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.