Тверская область импортирует больше, чем продает на экспорт

Наши основные торговые партнёры - Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Германия и Италия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тверьстат рассказал об импорте и экспорте Тверской области. Внешнеторговый оборот нашего региона с января по сентябрь 2020 года составил 655,8 млн долларов.

Импортируем в денежном выражении мы больше, чем экспортируем. Импорт за указанный период составил 367,1 млн долларов. Из них большая часть - продукция стран дальнего зарубежья (323 млн долларов).

Экспорт за то же время составил 288,7 млн долларов (из них 155,3 млн - в страны дальнего зарубежья и 133,4 млн долларов - в соседние страны).

Наши основные торговые партнёры - Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Германия и Италия.

Экспортируем мы больше всего товаров категории "машины, оборудования и транспортные средства", а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Импортируем по большей части те же "машины, оборудования и транспортные средства", металлы и изделия из них, продовольственные товары и сырье.