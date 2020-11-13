В Тверской области росгвардейцы задержали автоугонщика

Росгварейцы задержали автоугонщика Фото: архив "КП"

Ориентировка об угоне автомобиля "Рено Сценик" с улицы Первомайской в Старице поступила экипажу вневедомственной охраны.

Разыскиваемый автомобиль сотрудники Росгвардии заметили в транспортном потоке и организовали преследование. Угонщик и автомобиль были обнаружены на 71 км автодороги Тверь-Ржев возле автозаправки. 31-летний подозреваемый был задержан и передан полиции.

Установлено, что владелец оставил машину открытой с ключами в замке зажигания, а сам зашел на несколько минут в дом. Этим и воспользовался злоумышленник - не имея прав, он решил покататься.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело.