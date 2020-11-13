В Тверской области отремонтировали концертный зал в ДК

В Торопецком ДК концертный зал теперь как с иголочки. Фото: ПТО

Работы в ДК велись в рамках региональной программы «Культура Тверской области на 2017-2022 годы».

В итоге в большом зале Торопецкого ДК полностью обновлены кресла, система освещения, проведен ремонт потолка в зале. Потолочные плиты заменены на звукоизоляционные панели.

По мнению губернатора Игоря Рудени, учреждения культуры должны выглядеть достойно и современно.

Добавим, что это касается и сельских ДК.

По нацпроекту «Культура» в этом году должны быть отремонтированы шесть Домов культуры на селе: в Рязанове и Михайловском Калининского района, в Казицине Торжокского района, в Ново-Ямской Старицкого района, в Щучьем Жарковского района и в Иванове Весьегонского муниципального округа.