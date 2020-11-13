В ИК-4 в Тверской области запустили производство паллет

На производстве трудятся восемь человек Фото: УФСИН России по Тверской области

В центре трудовой адаптации осужденных ИК-4 в Торжке открыт новый участок по распиловке круглого леса.

По договору между учреждением и индивидуальным предпринимателем планируется изготавливать 120 кубометров паллетной и обрезной доски, 500 паллетных бортов и 5000 поддонов ежемесячно.

На участке установлены: ленточная пилорама, многопильный станок, торцовочный станок, компрессор и два пневмопистолета.

- Открытие нового участка позволило дополнительно создать рабочие места, в первую очередь для тех осужденных, которые имеют материальные иски, назначенные судом, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Сейчас на участке работают восемь человек. В дальнейшем работников будет двенадцать.