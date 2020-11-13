Создатели крупной нарколаборатории в Тверской области предстанут перед судом

В Твери будут судить банду, основавшую нарколабораторию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая основала на территории Калининского района крупную нарколабораторию.

В ходе следствия было установлено, что двое жителей Твери и двое жителей Московской области от 23 до 30 лет, действуя в составе организованной преступной группы под руководством неустановленных следствием лиц, незаконно производили синетический наркотик.

- Химическое производство с дорогостоящим оборудованием позволяло одновременно изготавливать крупные объемы наркотических средств. Следствием установлено, что в нарколабораториях произведено не менее 17 килограммов синтетического вещества, что относится к особо крупному размеру, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Кроме того изъяты крупные партии прекурсоров для производства наркотических веществ.

Заместителем прокурора Тверской области по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской областной суд.

Фигурантам грозит пожиненное заключение.