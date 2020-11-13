19-летний житель Волгограда воровал в Твери велосипеды

Житель Волгограда осужден за кражи в Твери Фото: архив "КП"

Приговором Московского районного суда Твери за кражу осужден 19-летний житель Волгограда.

Судом установлено, что в июле 2020 года осужденный украл несколько фирменных велосипедов стоимостью от 8000 рублей до 25000 рублей из подъездов многоквартирных домов в Московском районе Твери.

Два он продал прохожим у вокзала. А еще один у него изъяли и вернули владельцу.

Фигурант получил полтора года колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, уголовные дела в отношении молодого человека возбуждены и расследуются в Клину, Зеленограде, Волгограде.