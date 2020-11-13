Предприниматель незаконно получил грант из бюджета муниципалитета в Тверской области

Предприниматель незаконно получил грант из бюджета Фото: Анастасия Осипова

Соломбальским районным судом Архангельска удовлетворено исковое заявление Конаковского межрайонного прокурора о взыскании с 41-летнего жителя 500 тысяч рублей.

Установлено, что предприниматель совершил коррупционное преступление, используя служебное положение.

Ранее приговором Конаковского городского суда указанный гражданин признан виновным в мошенничестве и осужден на два условно за то, что незаконно получил грант из бюджета Конаковского района Тверской области в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2022 годы" в размере 500 000 рублей.

Решение суда по гражданскому делу вступило в законную силу.