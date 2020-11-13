Госавтоинспекция Тверской области проверила 42 муниципальных автобуса

ГИБДД продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД продолжают проверку водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 6 по 12 ноября проверено 42 автобуса, выявлено три нарушения. В частности, пассажиров перевозили на автобусах с превышением количества посадочных мест, а также транспортом, не прошедшим в должной мере технический осмотр.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.