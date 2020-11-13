Коечный фонд для больных с коронавирусом продолжают расширять в Тверской области

Новые койки готовы принимать больных в Кашинской ЦРБ. Фото: ПТО

В Тверской области увеличили инфекционный коечный фонд до 1736 единиц. Это было озвучено 13 ноября на заседании регионального оперативного штаба, которое провел губернатор Игорь Руденя. Как уже не раз обозначал глава региона, все ресурсы сегодня должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения.

С сегодняшнего дня,13 ноября, новые койки готовы принимать больных в Кашинской ЦРБ. Под лечение COVID-19 там на настоящий момент выделено 41 койко-место.

В Твери инфекционные госпитали продолжают работу в Областной больнице и горбольнице №6, в Детской областной больнице и клиническом лечебно-реабилитационном центре.

В районах области пациентов с коронавирусом принимают в Калининской, Конаковской, Нелидовской и Зубцовской центральных районных больницах и Удомельской медико-санитарной части №141.

Напомним, ранее областное правительство сообщало, что в Тверской области имеются дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности количество коронавирусных коек должно быть доведено до 2626 единиц.

По состоянию на 13 ноября в Тверской области зарегистрировано 11826 случаев заражения COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили у 187 человек. Активных случаев на сегодня 4582. Больные проходят лечение как в инфекционных стационарах, так и амбулаторно - на дому.