Сиделка и ее знакомый украли сумку у пенсионерки в Тверской области

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропала сумка, в которой находились деньги и банковская карта. Ущерб составил 26 тысяч рублей.
Струдники правоохранительных органов опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики.
Установлено, что ранее к потерпевшей вместе со знакомым заходила ее 44-летняя сиделка. Оба жители Рамешковского района. Мужчина и женщина принесли потерпевшей продукты, а после их визита пропала сумка.
По статье"Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.