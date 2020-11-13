Сиделка и ее знакомый украли сумку у пенсионерки в Тверской области

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропала сумка, в которой находились деньги и банковская карта. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

Струдники правоохранительных органов опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики.

Установлено, что ранее к потерпевшей вместе со знакомым заходила ее 44-летняя сиделка. Оба жители Рамешковского района. Мужчина и женщина принесли потерпевшей продукты, а после их визита пропала сумка.

По статье"Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.