Границы 43 особо охраняемых природных территорий утверждены в Тверской области

На заседании президиума областного правительства утвердили границы 43 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Фото: ПТО

На заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей утвердили границы 43 особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ).

Это государственные природные заказники в Бежецком, Кувшиновском районе, Пеновском, Селижаровском муниципальных округах, а также два памятника природы в Ржевском районе. Общая площадь территорий - 36130 гектар.

Там запрещена рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас скота, засорение мусором, сброс сточных вод, а также твердых и жидких отходов производства, складирование ядохимикатов и минеральных удобрений. В общем все, что может привести к загрязнению.

Напомним, что в этом году в конце июля в регионе были утверждены четыре таких зоны. Статус особо охраняемых территорий приобрели "Муравьиный заказник Полновский" в Осташковском городской округе, "Заборовский" в Пеновском муниципальном округе, а также памятники природы "Парк Зайковский" и "Парк Горковский" в Кувшиновском районе.

Посмотреть перечень ООПТ в Тверской области можно здесь.