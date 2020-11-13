В Тверской области почтили память жертв ДТП

В Тверской области прошла акция памяти жертв ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Лихославльском районе автоинспекторы вместе с отрядом юных инспекторов движения провели акцию "Будь осторожен на дорогах!". Мероприятие прошло в преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который выпадет на третье воскресенье ноября.

Школьники совместно с сотрудниками ГИБДД вышли с плакатами на улицы Лихославля, чтобы напомнить пешеходам и автомобилистам о важности соблюдения дисциплины на дорогах и правил дорожного движения.

В ходе акции дети вручали участникам движения тематические памятки, а в конце мероприятия зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.