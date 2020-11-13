13 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В Тверской области продолжает действовать масочный режим
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 13 ноября, еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили 11826 случаев заражения COVID-19.
4582 (+66 человек) изолированы;
346 (+4 за сутки) умерли;
6898 (+117) выздоровели.
Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:
Тверь 3862 (+65)
Конаковский район 823 (+13)
Ржев 801 (+5)
Кимры 732 (+4)
Калининский район 559 (+11)
Торжок 551 (+7)
Вышневолоцкий городской округ 471 (+23)
Лихославльский район 350 (+5)
Торопецкий район 335 (+6)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 288 498 лабораторных исследования, за минувшие сутки – 3396.
Графика: ПТО