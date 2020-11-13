13 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В Тверской области продолжает действовать масочный режим Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 13 ноября, еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили 11826 случаев заражения COVID-19.

4582 (+66 человек) изолированы;

346 (+4 за сутки) умерли;

6898 (+117) выздоровели.

Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:

Тверь 3862 (+65)

Конаковский район 823 (+13)

Ржев 801 (+5)

Кимры 732 (+4)

Калининский район 559 (+11)

Торжок 551 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 471 (+23)

Лихославльский район 350 (+5)

Торопецкий район 335 (+6)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 288 498 лабораторных исследования, за минувшие сутки – 3396.