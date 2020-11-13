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В малярном цехе в Пролетарском районе Твери произошло задымдление

На месте работают пожарные
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На месте ЧП работают спецслужбы

На месте ЧП работают спецслужбы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщение о задымлении в хозпостройке за автосервисом, расположенном на улице Борихино поле в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 13 ноября.

- По предварительной информации установлено, что помещение используется как малярный цех. Открытого огня на месте нет, но есть дым, - сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работают два отделения ПСЧ-2, отделение ПСЧ-4, два отделения ПСЧ-1, СПТ.

В 11:27 объявлена локализация.

На месте продолжают работу спецслужбы.

ЧП