В малярном цехе в Пролетарском районе Твери произошло задымдление

На месте ЧП работают спецслужбы
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сообщение о задымлении в хозпостройке за автосервисом, расположенном на улице Борихино поле в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 13 ноября.
- По предварительной информации установлено, что помещение используется как малярный цех. Открытого огня на месте нет, но есть дым, - сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте работают два отделения ПСЧ-2, отделение ПСЧ-4, два отделения ПСЧ-1, СПТ.
В 11:27 объявлена локализация.
На месте продолжают работу спецслужбы.