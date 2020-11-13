Тепловизор с актуальной функцией установили в Тверском перинатальном центре

В холле Тверского перинатального центра имени Е.М. Бакуниной установили тепловизор с функцией контроля за соблюдением масочного режима. Фото: ПТО
Тверской областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной оборудован системой удаленного контроля температуры тела. Об этом сообщает областное правительство.
Примечательно, что установленный в учреждении тепловизор не только мгновенно показывает температуру посетителей центра, но и контролирует соблюдение масочного режима. Он среагирует, если пациент подошел без маски, и напомнит, что ее необходимо надеть.
- Мы заботимся о здоровье наших пациентов и стремимся сделать так, чтобы будущие мамы были спокойны за себя и своих малышей, - прокомментировала главврач перинатального центра Людмила Гребенщикова.
Напомним, что в регионе по поручению губернатора Игоря Рудени усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
С 12 октября введен обязательный масочный режим в общественных местах.
С 9 ноября усилены меры по соблюдению масочного режима в торговых объектах Верхневолжья.