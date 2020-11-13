Роспотребнадзор по Тверской области организовал "горячую линию" по услугам такси

Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по вопросам услуг такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с 16 ноября по 30 ноября организована "горячая линия" по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга.

Задать вопрос или получить консультации специалистов можно по телефону (4822) 34-32-06 и Консультационного центра для потребителей (4822) 32-35-98.

Время работы "горячей линии": ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.