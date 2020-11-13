Пенсионеры чудом выжили в искореженном «Вазе» после столкновения с фурой в Тверской области

В Тверской области «Ваз» влетел в фуру Renault Magnum. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Бологовском районе на 333 километре трассы М-11 «Ваз-2105» влетел в «зад» грузового автопоезда Renault Magnum. Отечественную машину смяло, но люди, находившиеся в ней, остались живы. Пострадавших увезли на «скорой».

82-летний водитель «пятых жигулей» получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. У 77-летней пассажирки рваная рана щеки. Оба были трезвы.

Люди в отечественном автомобиле чудом выжили. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Областная Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения и мер безопасности на дорогах региона.