Детский омбудсмен и помощник прокурора Тверской области проведут совместный прием граждан

Детский омбудсмен Лариса Мосолыгина проведет прием граждан в прокуратуре Фото: Ирина ТАРАСОВА

19 ноября, по во Всемирный день ребенка, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Александровна Иванова и Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Анатольевна Мосолыгина проведут совместный прием граждан.

Общение будет проходить в формате видеоконференции в прокуратуре Тверской области на Симеоновской, 27, с 16:00 до 18:00.

Будут обсуждаться воспросы соблюдения прав несовершеннолетних.

Желающие задать вопросы могут записаться на прием по телефонам: 8(4822) 50-60-32, 50-60-80.