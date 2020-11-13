Главврач больницы №6 Твери заразился коронавирусом

Сейчас врач находится дома, на самоизоляции. Фото: vk.com/gkb6tver

Владимир Удалов, главный врач Тверской городской больницы №6, где работает ковидный госпиталь, заразился коронавирусом. Сообщение об этом опубликовано на официальной страничке шестой горбольницы в соцсети.

- Постоянная работа в режиме нон-стоп, форс-мажорные обстоятельства и стрессы периодически выкашивают самых активных сотрудников больницы, - гласит сообщение.

Напомним, коронавирусный госпиталь в больнице №6 возобновил работу 13 октября. По состоянию на 13 ноября в больнице находится 575 пациентов с COVID-19, за последние сутки поступили 29 человек, а выписались 19. К аппаратам ИВЛ сейчас подключены четверо пациентов.

Сотрудники пишут, что Владимир Удалов очень активно участвовал в борьбе с COVID-19: постоянно посещал инфекционный госпиталь, ежедневно общался с медиками "красной зоны". Сейчас врач находится дома, на амбулаторном лечении в режиме амоизоляции. Сотрудники больницы надеются, что их руководителю удастся успешно побороть болезнь и вновь вернуться к управлению медучреждением.