Ночью в Твери неизвестные подожгли джип

Ночью в Твери сгорела иномарка Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о возгорании автомобиля у дома №45 корпус 1 по бульвару Гусева в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 3:15 ночи 13 ноября.

По прибытии на место пожарных ПСЧ-1 установлено, что возгорание произошло в автомобиле "Шевроле Тахо" 2018 года выпуска.

- В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, салон. Причина пожара – поджог, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ущерб устанавливается.

- По данному факту полицейскими организована проверка. Лица, причастные к произошедшему, устанавливаются, - сообщили в УМВД по Тверской области.