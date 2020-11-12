ФК «Тверь» в последнем матче года уступил ФК «Олимп-Долгопрудный»

Один пенальти решил исход матча ФК «Тверь» – ФК «Олимп-Долгопрудный». Фото: скрин экрана трансляции матча на sportrecs.com.

Тверские футболисты играли на выезде в городе Долгопрудный, на стадионе «Салют». Согласно требованиям Роспотребнадзора и распоряжению властей Московской области матч был без зрителей. Игра транслировалась на специализированном спортивном сайте.

Единственный мяч встречи в ворота тверичан забили на 16 минуте с пенальти. Никита Мельников около своих ворот толкнул в спину идущего в атаку нападающего долгопрудненцев Никиту Баженова.

Полузащитник Алексей Рогов пробил пенальти и забил. Вратарь ФК «Тверь» Дмитрий Герасимов дотянулся до мяча, но «взять» не смог.

Сейчас тверской футбольный клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице. Теперь ФК «Тверь» ждет перерыв. Сезон продолжится в 2021 году.