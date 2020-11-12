В Тверском госуниверситете состоялись выборы ректора

Профессор Людмила Скаковская избрана ректором ТвГУ Фото: vk.com/university_tvgu

12 ноября в Тверском государственном университете состоялась конференция по выборам ректора. В ней приняли участие 99 делегатов, избранные из всех структурных подразделений университета.

Напомним, на пост ректора трудовым коллективом университета были выдвинуты две кандидатуры - доктор филологических наук, профессор Людмила Скаковская и кандидат юридических наук, доцент Сергей Смирнов. Их кандидатуры утвердила Аттестационная комиссия.

Голосование было тайным. По его результатам Людмила Николаевна Скаковская набрала большинство голосов.

Результаты выборов в течение пяти дней будут представлены Учредителю, Минобрнауки России.

СПРАВКА "КП"

Людмила Николаевна Скаковская в 1984 году окончила филологический факультет Калининского государственного университета. В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2003 году - докторскую диссертацию, в 2005 году получила звание профессора.

C 2002 по 2006 гг. - была деканом филологического факультета ТвГУ, заведовала кафедрой филологических основ издательского дела и рекламы.

С 2006 г. - проректор по научной и инновационной деятельности.

С 2009 г. по 2017 г. первый проректор – проректор по учебно-воспитательной работе.

С 2017 г. исполняла обязанности ректора ТвГУ. Заведует кафедрой международных отношений, руководит Центром русского языка и культуры.