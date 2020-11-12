За сбыт наркотиков жительница Тверской области получила 10 лет колонии

Женщина отправится в колонию на 10 лет Фото: архив "КП"

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летней жительницы Удомли. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что 15 апреля 2019 женщина вместе с напарницей (ее уже нет в живых) договрилась о сбыте "тяжелого" наркотика. Об этом стало известно полиции. Вещество изъяли.

Приговором Удомельского городского суда подсудимая получила 10 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.