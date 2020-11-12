42 км дорог будут отремонтированы в 2021 году в двух районах Тверской области

В 2021 году в Бежецком и Максатихинском районах должны отремонтировать несколько участков трасс протяженностью в 42 км. Фото: ПТО

В 2021 году в Бежецком и Максатихинском районах будут ремонтировать участки автодорог "Вышний Волочек - Бежецк – Сонково" и "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Лесное – Пестово". Всего в порядок приведут 42 км.

По информации областного правительства, подрядчики определены, контракты заключены. Дорогу "Вышний Волочек – Бежецк – Сонково" ремонтируют поэтапно. В 2019-2020 годах в порядок привели 38 км трасс в Вышневолоцком городском округе и Максатихинском районе. В следующем году должны отремонтировать еще два участка протяженностью в 27 км.

Соответственно на трассе "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Лесное - Пестово" отремонтируют участок в 15 км.

В этом году в регионе по нацпроекту приведено в порядок 153,6 км региональных дорог и более 61,5 км улично-дорожной сети в Твери. В целом же в 2020-м в программы ремонта включено 620 км автотрасс регионального, межмуниципального и муниципального значения.

Областное правительство сообщает, что при губернаторе Игоре Рудени заметно увеличился объем дорожных работ в регионе. Еще в 2016 году в программах ремонта значилось раза в четыре меньше километров трасс.