Из бюджета Тверской области выделят деньги на турпоездки для школьников и инвалидов

В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии, на котором обсуждалось субсидирование туроператоров. Фото: ПТО

На заседании областной бюджетной комиссии рассмотрен вопрос субсидирования туроператоров, организующих поездки для школьников и инвалидов.

- Мы готовы поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок, в том числе для школьников, путешествующих по Тверской области. На помощь могут претендовать туроператоры и другие участники туристической деятельности, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Как информирует областное правительство, будут выделены субсидии на организацию 320 турпоездок по Верхневолжью для школьников и людей с инвалидностью.

Также сообщается, что в 2020 году на предоставление субсидий участникам сектора предусмотрено 7,4 млн рублей. По итогам первого полугодия сумма поддержки составила 3,4 млн рублей.

Субсидии получили 30 компаний. В итоге они организовали 128 поездок для более чем 4700 школьников.

Во втором полугодии субсидии предусмотрены 37 компаниям. Предполагается, что будет организовано 192 экскурсии для 4800 школьников и инвалидов.

Для сравнения: в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались три компании. Они организовали 21 турпоездку для 714 школьников.