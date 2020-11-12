В Тверской области убрали весь урожай

В Тверской области завершена уборка урожая Фото: ПТО

В хозяйствах Тверской области на 99,6% завершена уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов для животноводства. Общая посевная площадь к уборке в 2020 году составила 98,3 тыс. га.

Полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 118,1 тыс. тонн зерна. На площади 13,7 тыс. га, выкопано 198,2 тыс. тонн картофеля.

На 100% убраны овощи с открытого грунта, собрано 35,1 тыс. тонн.

Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га - это 100% от посевов.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона на следующий год посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 20,6 тыс. га зяби, что составляет 110 % от плановых показателей.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота.