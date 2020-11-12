18-летняя девушка задержана за сбыт наркотиков в Тверской области

Девушке грозит 15 лет тюрьмы Фото: УМВД России по Тверской области

18-летняя девушка была задержана полицейскими на въезде в Вышний Волочек. Подозреваемую взяли с поличным. Во время личного досмотра у девушки было обнаружено и изъято наркотическое вещество синтетического происхождения массой 0,57 г.

Задержанная призналась, что хотела легких денег, потому взялась за сбыт запрещенных веществ. Фигурантка задержана. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит 15 лет тюрьмы.

В настоящее время оперативники профильного подразделения полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим эпизодам сбыта наркотиков.