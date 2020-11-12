Ржевский музей в Тверской области оснастят мультимедийной техникой

Отремонтированный корпус музея в Ржеве, где расположена знаменитая диорама Ржевской битвы. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании бюджетной комиссии региона, принято решение выделить дополнительные средства на оснащение краеведческого музея в Ржеве, а также на разработку проекта ремонта тверского кукольного театра.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя 10 сентября во время рабочей поездки в Ржев зашел в музей посмотреть, как проведен ремонт. Он был сделан в этом году.

Тогда же глава региона поручил дооснастить музей мультимедийной техникой. В итоге, по информации областного правительства, на это выделят более 2,2 млн рублей.

Среди прочего должны купить плазменную панель, аудиогиды, мебель, средства пожарной безопасности. Приобретение техники запланировано до 21 декабря.

На разработку проектной документации для ремонта кукольного театра в Твери выделят 3,1 млн рублей. Непосредственно сами работы запланированы на 2022 год. В театре обновят кровлю, фасад, проведут капремонт внутренних помещений.