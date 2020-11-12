12 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 случаев коронавируса
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 12 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили 11639 случаев заражения COVID-19.
4516 (+69 человек) изолированы;
342 (0 за сутки) умерли;
6781 (+116) выздоровели.
Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:
Тверь 3797 (+52)
Конаковский район 810 (+15)
Ржев 796 (+15)
Кимры 728 (+3)
Калининский район 548 (+5)
Торжок 544 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 448 (+21)
Лихославльский район 345 (+4)
Торопецкий район 329 (0)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 285 102 лабораторных исследования, за минувшие сутки – 3417.
Графика: ПТО