12 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 185 человек

В Тверской области подтверждено 185 случаев коронавируса Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 12 ноября, еще 185 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили 11639 случаев заражения COVID-19.

4516 (+69 человек) изолированы;

342 (0 за сутки) умерли;

6781 (+116) выздоровели.

Среди районов лидерами п коронавирусу остаются:

Тверь 3797 (+52)

Конаковский район 810 (+15)

Ржев 796 (+15)

Кимры 728 (+3)

Калининский район 548 (+5)

Торжок 544 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 448 (+21)

Лихославльский район 345 (+4)

Торопецкий район 329 (0)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 285 102 лабораторных исследования, за минувшие сутки – 3417.