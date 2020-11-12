Водительские права выдали психически больной женщине в Твери

Прокуратура лишила женщину с психическим заболеванием водительских прав в Твери.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратурой Заволжского района Твери выяснила, что жительнице Твери выдали водительские права с категориями «В, В1» на срок с 2015 по 2025 годы с нарушениями. У женщины есть справка о психическом расстройстве. Она не позволяет управлять транспортным средством.
Это стало причиной, по которой права аннулируются. По требованию суда гражданка сдаст удостоверение в УГИБДД по Тверской области.
Решение суда пока не вступило в законную силу.