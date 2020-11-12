Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Вышнего Волочка

Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Вышневолоцкий городской округ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

11 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Вышневолоцкой ЦРБ.

В 16:05 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:41 пациент был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

Всего с начала 2020 года, по информации областного минздрава, вертолеты санавиации совершили 173 вылета в районы Тверской области. Неотложную помощь получили 175 пациентов.