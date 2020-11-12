Жительница Тверской области через прокуратуру добилась досрочного выхода на пенсию

Женщина добилась досрочного выхода на пенсию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру с жалобой о нарушении социальных прав обратилась жительница Вышневолоцкого городского округа.

В ходе проверки установлено, что Управлением ПФР в Вышневолоцком городском округе заявительнице отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости, поскольку не имелось стажа работы, дающего право на эту пенсию.

Выяснилось, что в указанный стаж не был включен период работы женщины в стационаре реабилитационного центра детей и подростков с умственной отсталостью.

Через суд прокуратура добилась включения данного периода в специальный стаж работы и досрочного выхода на пенсию заявительницы.