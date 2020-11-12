Сайты с информацией об азартных играх запретил суд в Тверской области

Прокуратура выявила сайты с информацией о проведении азартных игр Фото: архив "КП"

Прокуратура Молоковского района в ходе мониторинга сети "Интернет" выявила интернет-страницы с информацией об организации азартных игр.

Доступ на указанные сайты осуществлялся без регистрации и каких-либо ограничений. Там же были размещены способы выведения денежных средств со счета игрока при помощи банковских карт и платежных систем.

Прокурор района направил в Бежецкий межрайонный суд исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.